"Вік - це єдине, що нас об'єднує", - Байден висміяв Трампа на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому
Президент США Джо Байден на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому розкритикував колишнього президента Трампа, проти якого він збирається провести матч-реванш у день виборів цієї осені
Про це повідомляє The Hill.
"Вік - це єдине, що нас об'єднує. Мій віцепрезидент фактично підтримує мене", - пожартував Байден.
Однак після низки жартів на адресу Трампа Байден попередив про наміри свого суперника стосовно нового президентського терміну.
"Колишній президент, який зазнав поразки, не приховував своєї атаки на нашу демократію. Він сказав, що хоче бути диктатором у перший же день, і багато іншого. Він каже своїм прихильникам, що він - їхня помста і відплата. Коли, в ім'я Бога, ви чули, щоб інший президент говорив щось подібне?" - наголосив він, маючи на увазі нещодавні висловлювання Трампа.
Байден наголосив на необхідності сприймати його погрози серйозно, пославшись на події 6 січня, коли відбувся штурм Капітолія, закликавши аудиторію "переступити через цифри на скачках" і "зосередитися на тому, що насправді стоїть на кону".
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Відповідно до результатів нового опитування напередодні виборів президента Сполучених штатів Америки, станом на 10 квітня чинний очільник Білого дому Джо Байден збільшив відрив від суперника Дональда Трампа.
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