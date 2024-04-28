Ілон Маск здійснив неоголошений візит до Китаю: причина

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, літак Gulfstream, зареєстрований на SpaceX, у неділю, 28 квітня, приземлився в Пекіні приблизно о 14:00 за місцевим часом.

Наразі Tesla працює над тим, щоб вивести свою найсучаснішу версію технології автопілота FSD на нові ринки. Її автомобілі в минулому були заборонені на військових об'єктах у Китаї та деяких інших урядових об'єктах, ймовірно, через проблеми з кібербезпекою, пов'язані з камерами, встановленими в автомобілях для роботи.

"Тож ми плануємо, зі схвалення регуляторів, випустити її як контрольовану автономну систему на будь-якому ринку, де ми зможемо отримати на це дозвіл регуляторів, що, на нашу думку, включає Китай», - заявив Ілон Маск під час телефонного дзвінка компанії Tesla 23 квітня.