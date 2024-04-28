Ілон Маск здійснив неоголошений візит до Китаю: причина
Генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск здійснив неоголошену поїздку до Китаю для перемовин щодо розгортання свого програмного забезпечення для безпілотного керування автомобілями
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел, літак Gulfstream, зареєстрований на SpaceX, у неділю, 28 квітня, приземлився в Пекіні приблизно о 14:00 за місцевим часом.
Наразі Tesla працює над тим, щоб вивести свою найсучаснішу версію технології автопілота FSD на нові ринки. Її автомобілі в минулому були заборонені на військових об'єктах у Китаї та деяких інших урядових об'єктах, ймовірно, через проблеми з кібербезпекою, пов'язані з камерами, встановленими в автомобілях для роботи.
"Тож ми плануємо, зі схвалення регуляторів, випустити її як контрольовану автономну систему на будь-якому ринку, де ми зможемо отримати на це дозвіл регуляторів, що, на нашу думку, включає Китай», - заявив Ілон Маск під час телефонного дзвінка компанії Tesla 23 квітня.
- У березні американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск заявив, що вживання ним кетаміну є ефективним для бізнесу і приносить користь для інвесторів Tesla.
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