Маск переконаний, що вживання ним кетаміну вигідне для інвесторів Tesla

Про це він сказав у відеоінтерв'ю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном, пише Reuters.

"З точки зору Волл-стріт (фондового ринку, - ред.), головне - це ефективність. Тож якщо я щось вживаю, інвесторові вигідно, щоб я робив це надалі", - сказав керівник космічної компанії SpaceX і соціальної мережі X.

За словами Маска, Tesla коштує стільки ж, скільки вся інша автомобільна промисловість разом узята.

Бізнесмен сказав Лемону, що у нього є рецепт від лікаря на кетамін і розповів, що приймає "невелику кількість раз на два тижні".

Довідка. Кетамін - це "дисоціативний наркотик", який може впливати на зорове і слухове сприйняття людини, а також викликати "відсторонення від реальності". Препарат зазвичай використовується в медицині як анестетик, але також може використовуватися нелегально як наркотик. Він може продаватися у вигляді білого порошку, розчиненого в рідині або у вигляді таблеток.