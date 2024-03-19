Маск переконаний, що вживання ним кетаміну вигідне для інвесторів Tesla
Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск заявив, що вживання ним кетаміну є ефективним для бізнесу і приносить користь для інвесторів Tesla
Про це він сказав у відеоінтерв'ю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном, пише Reuters.
"З точки зору Волл-стріт (фондового ринку, - ред.), головне - це ефективність. Тож якщо я щось вживаю, інвесторові вигідно, щоб я робив це надалі", - сказав керівник космічної компанії SpaceX і соціальної мережі X.
За словами Маска, Tesla коштує стільки ж, скільки вся інша автомобільна промисловість разом узята.
Бізнесмен сказав Лемону, що у нього є рецепт від лікаря на кетамін і розповів, що приймає "невелику кількість раз на два тижні".
Довідка. Кетамін - це "дисоціативний наркотик", який може впливати на зорове і слухове сприйняття людини, а також викликати "відсторонення від реальності". Препарат зазвичай використовується в медицині як анестетик, але також може використовуватися нелегально як наркотик. Він може продаватися у вигляді білого порошку, розчиненого в рідині або у вигляді таблеток.
- У січні The Wall Street Journal писало, що керівники та члени правління компаній Ілона Маска занепокоєні, що його провокаційні витівки та нефільтрована мова можуть бути пов'язані не з вираженням креативності, а з проблемами із психічним здоров'ям внаслідок вживання наркотиків.
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