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Британська розвідка проаналізувала, чому РФ другий рік поспіль скасовує "Безсмертний полк" до 9 травня

28 квітня, 2024 неділя
13:55
Світ Володимир Путін на параді 9 травня

Російська влада другий рік поспіль скасувала проведення традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня через страх виникнення надзвичайних ситуацій і прояву невдоволення населення через війну в Україні

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня. 

Крім того, у п’яти областях Росії - Брянській, Псковській, Білгородській, Рязанській та Курській - скасували паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників. У цьому контексті пригадали тогорічний інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила у цьому Україну. 

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", – припускають у британському відомстві. 

  • Також росіяни відмовились від проведення святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територіях України, адже місцеві мешканці, обурені примусовою мобілізацією та іншими факторами, могли б влаштувати протести.
Теги:
Росія
Війна з Росією
Велика Британiя
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