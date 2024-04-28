Британська розвідка проаналізувала, чому РФ другий рік поспіль скасовує "Безсмертний полк" до 9 травня

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях Росії - Брянській, Псковській, Білгородській, Рязанській та Курській - скасували паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників. У цьому контексті пригадали тогорічний інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила у цьому Україну.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", – припускають у британському відомстві.