Росіяни обстріляли цивільне населення Харківщини: у Куп'янську двоє постраждалих

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зазначається, що о 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травми зазнав 52-річний чоловік. З пораненням потерпілого госпіталізували.