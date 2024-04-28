Росіяни обстріляли цивільне населення Харківщини: у Куп'янську двоє постраждалих
28 квітня окупанти обстріляли міста Вовчанськ та Куп'янськ Харківської області. Пошкоджено приватні будинки, у Куп'янську жінку дістали з-під завалів і доправили в лікарню пораненого чоловіка
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Зазначається, що о 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.
О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травми зазнав 52-річний чоловік. З пораненням потерпілого госпіталізували.
- Уночі неділі, 28 квітня, російські окупаційні війська спрямували ударні дрони по Миколаєву і Нікополю Дніпропетровської області. У результаті атаки виникли руйнування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе