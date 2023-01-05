Австралія придбає комплекси HIMARS на $700 млн
Австралія оголосила, що посилить свою обороноздатність, витративши понад 1 мільярд австралійських доларів (700 мільйонів доларів) на нові передові ракетні системи, включно з американськими HIMARS
Про це повідомляє CNBC з посиланням на австралійський уряд.
Зазначається, що установки HIMARS, які купує країна, включають самі пускові установки, ракети, а також набір навчальних ракет. Повідомляється, що нові комплекси мають стати на озброєння до 2026 року. Австралія замовила кілька типів ракет, найбільш далекобійні з яких мають дальність близько 300 км.
За словами виробника, у майбутньому дальність польоту боєприпасів може збільшитись з наступними оновленнями програмного обладнання та компонентів ракет.
Також Австралія підписала контракт із норвезькою компанією Kongsberg на закупівлю морських ударних ракет для есмінців та фрегатів, які наступного року мають замінити застарілі протикорабельні ракети Harpoon.
- 2 грудня міністерство оборони США уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS для потреб армії США та їхніх союзників. Попередньо, дата завершення контракту - 31 грудня 2025 року. Проте Пентагон не уточнює, яким саме іноземним партнерам планується постачати РСЗВ HIMARS.
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