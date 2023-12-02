Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин

Про це повідомляє The Guardian.

У суботу, 2 грудня, міністр оборони Австралії Річард Марлз зустрівся в Каліфорнії зі своїми колегами зі Сполучених Штатів і Великої Британії - Ллойдом Остіном і Грантом Шаппсом, щоб оголосити про другий "стовп" угоди в межах оборонного союзу AUKUS.

Це сталося після того, як минулого місяця прем'єр-міністр Ентоні Албанезе звинуватив китайський військовий корабель у "небезпечній та непрофесійній" поведінці після того, як австралійські водолази були поранені сонорними імпульсами, які, як стверджується, були випромінені китайським військовим кораблем у міжнародних водах біля Японії.

Марлз заявив, що інцидент був "небезпечним і непрофесійним", і це питання було підняте безпосередньо з Китаєм.

У спільній заяві міністрів йдеться про те, що технології штучного інтелекту будуть використовуватись у системах, в тому числі на літаках P-8A Poseidon, для обробки інформації з сонобуїв, які виявляють і передають підводні дані, з метою поліпшення "можливостей протичовнової боротьби".

Алгоритми штучного інтелекту і машинне навчання також будуть використовуватися для "посилення захисту сил, точного наведення на ціль, а також розвідки, спостереження і рекогносцировки".

Наявні й майбутні підводні човни будуть використовуватися для запуску і підйому підводних апаратів з торпедних апаратів, а квантові технології застосовуватимуться для поліпшення позиціювання, навігації та визначення часу, щоб підвищити скритність і дати можливість військам діяти навіть якщо GPS вийде з ладу.

Партнери AUKUS також заявили, що вони зможуть виявляти нові загрози в космосі за допомогою безперервного радара для відстеження об'єктів у далекому космосі.

Вони заявили, що проведуть "серію інтегрованих тристоронніх експериментів і навчань", щоб протестувати та вдосконалити роботу морських систем без екіпажу. Вони також обмінюватимуться та оброблятимуть морські дані, покращуватимуть кібербезпеку і започаткують щорічний конкурс, присвячений технологіям радіоелектронної боротьби.