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Головна Технології Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин

Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин

2 грудня, 2023 субота
16:02
Технології субмарина USS Rhode Island

Країни - члени альянсу AUKUS (Австралія, США й Велика Британія) використовуватимуть штучний інтелект, морські дрони та космічні радари для пошуку китайських військових підводних човнів у Тихому океані

Про це повідомляє The Guardian.

У суботу, 2 грудня, міністр оборони Австралії Річард Марлз зустрівся в Каліфорнії зі своїми колегами зі Сполучених Штатів і Великої Британії - Ллойдом Остіном і Грантом Шаппсом, щоб оголосити про другий "стовп" угоди в межах оборонного союзу AUKUS.

Це сталося після того, як минулого місяця прем'єр-міністр Ентоні Албанезе звинуватив китайський військовий корабель у "небезпечній та непрофесійній" поведінці після того, як австралійські водолази були поранені сонорними імпульсами, які, як стверджується, були випромінені китайським військовим кораблем у міжнародних водах біля Японії.

Марлз заявив, що інцидент був "небезпечним і непрофесійним", і це питання було підняте безпосередньо з Китаєм.

У спільній заяві міністрів йдеться про те, що технології штучного інтелекту будуть використовуватись у системах, в тому числі на літаках P-8A Poseidon, для обробки інформації з сонобуїв, які виявляють і передають підводні дані, з метою поліпшення "можливостей протичовнової боротьби".

Алгоритми штучного інтелекту і машинне навчання також будуть використовуватися для "посилення захисту сил, точного наведення на ціль, а також розвідки, спостереження і рекогносцировки".

Наявні й майбутні підводні човни будуть використовуватися для запуску і підйому підводних апаратів з торпедних апаратів, а квантові технології застосовуватимуться для поліпшення позиціювання, навігації та визначення часу, щоб підвищити скритність і дати можливість військам діяти навіть якщо GPS вийде з ладу.

Партнери AUKUS також заявили, що вони зможуть виявляти нові загрози в космосі за допомогою безперервного радара для відстеження об'єктів у далекому космосі.

Вони заявили, що проведуть "серію інтегрованих тристоронніх експериментів і навчань", щоб протестувати та вдосконалити роботу морських систем без екіпажу. Вони також обмінюватимуться та оброблятимуть морські дані, покращуватимуть кібербезпеку і започаткують щорічний конкурс, присвячений технологіям радіоелектронної боротьби.

  • Філіппіни спільно з Австралією у суботу, 25 листопада, розпочали перше спільне морське патрулювання: воно відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм через спірні води.

Світ
Китай
Австралія
штучний інтелект
США
Велика Британiя
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