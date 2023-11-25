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Через загострення напруги з Китаєм: Філіппіни та Австралія розпочали перше спільне морське патрулювання

25 листопада, 2023 субота
17:25
Світ Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання

Філіппіни спільно з Австралією у суботу, 25 листопада, розпочали перше спільне морське патрулювання: воно відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм через спірні води

Про це пише Bloomberg.

"Ми прагнемо посилити двосторонню оперативну сумісність у сфері морської безпеки і обізнаності", - заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. 

Вказано, що патрулювання триватиме до понеділка, 27 листопада. Воно проводитиметься в межах економічної зони Філіппін. 

Країни розпочали навчання через кілька днів після того, як Філіппіни домовились про подібні заходи зі США у Південнокитайському морі. Китай претендує на майже усю його акваторію, включно з тими районами, які Філіппіни вважають частиною своєї економічної зони. 

"Австралія і Філіппіни твердо віддані мирному, безпечному і процвітаючому регіону, де поважають суверенітет і узгоджені правила і норми", - наголосив міністр оборони Австралії Річард Марлз.

  • 20 листопада президент Філіппін заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
  • Пізніше він звернувся до сусідніх Малайзії та В’єтнаму з пропозицією розробити власний кодекс поведінки в Південнокитайському морі, адже регіональна угода з Китаєм впродовж багатьох років не прогресує.
Китай
військові
Австралія
Філіппіни
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