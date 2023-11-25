Через загострення напруги з Китаєм: Філіппіни та Австралія розпочали перше спільне морське патрулювання

Про це пише Bloomberg.

"Ми прагнемо посилити двосторонню оперативну сумісність у сфері морської безпеки і обізнаності", - заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.

Вказано, що патрулювання триватиме до понеділка, 27 листопада. Воно проводитиметься в межах економічної зони Філіппін.

Країни розпочали навчання через кілька днів після того, як Філіппіни домовились про подібні заходи зі США у Південнокитайському морі. Китай претендує на майже усю його акваторію, включно з тими районами, які Філіппіни вважають частиною своєї економічної зони.

"Австралія і Філіппіни твердо віддані мирному, безпечному і процвітаючому регіону, де поважають суверенітет і узгоджені правила і норми", - наголосив міністр оборони Австралії Річард Марлз.