Через загострення напруги з Китаєм: Філіппіни та Австралія розпочали перше спільне морське патрулювання
Філіппіни спільно з Австралією у суботу, 25 листопада, розпочали перше спільне морське патрулювання: воно відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм через спірні води
Про це пише Bloomberg.
"Ми прагнемо посилити двосторонню оперативну сумісність у сфері морської безпеки і обізнаності", - заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.
Вказано, що патрулювання триватиме до понеділка, 27 листопада. Воно проводитиметься в межах економічної зони Філіппін.
Країни розпочали навчання через кілька днів після того, як Філіппіни домовились про подібні заходи зі США у Південнокитайському морі. Китай претендує на майже усю його акваторію, включно з тими районами, які Філіппіни вважають частиною своєї економічної зони.
"Австралія і Філіппіни твердо віддані мирному, безпечному і процвітаючому регіону, де поважають суверенітет і узгоджені правила і норми", - наголосив міністр оборони Австралії Річард Марлз.
- 20 листопада президент Філіппін заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
- Пізніше він звернувся до сусідніх Малайзії та В’єтнаму з пропозицією розробити власний кодекс поведінки в Південнокитайському морі, адже регіональна угода з Китаєм впродовж багатьох років не прогресує.
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