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Філіппіни запропонували сусідам розробити правила поведінки в Південнокитайському морі

21 листопада, 2023 вiвторок
06:58
Світ Філіппіни

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший звернувся до сусідніх Малайзії та В’єтнаму з пропозицією розробити власний кодекс поведінки в Південнокитайському морі, адже регіональна угода з Китаєм впродовж багатьох років не прогресує

Про це пише Reuters.

Виступаючи на Гаваях під час прямої трансляції заходу, Маркос сказав, що ескалація напруженості в Південнокитайському морі вимагає від Філіппін партнерства з союзниками та сусідами, щоб підтримувати мир на водному шляху, де, за його словами, ситуація зараз "більш жахлива".

"Ми все ще чекаємо на кодекс поведінки між Китаєм і АСЕАН (Асоціації південно-східної Азії - ред.), але, на жаль, прогрес йде дуже повільно. Ми виступили з ініціативою підійти до тих інших країн навколо АСЕАН, з якими у нас є територіальні конфлікти, В’єтнам є однією з них, Малайзія є іншою, і створити наш власний кодекс поведінки", - заявив філіппінський лідер.

Водночас посольства Китаю, Малайзії та В'єтнаму в Манілі не відразу відповіли на прохання прокоментувати можливий кодекс.

Китай заявив, що формування кодексу поведінки в Південнокитайському морі є важливим завданням для нього та країн АСЕАН. Але речник МЗС країни попередив на пресбрифінгу, що будь-який крок, який виходить за рамки та суперечить духу декларації про поведінку сторін (DOC) у Південнокитайському морі, є недійсним.

Reuters нагадує, що протягом останніх кількох років АСЕАН і Китай працювали над створенням рамок для узгодження кодексу поведінки, плану, що датується ще 2002 роком. Але прогрес був повільним, попри зобов’язання всіх сторін просувати та пришвидшувати процес.

  • Днем раніше президент Філіппін заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
Китай
Філіппіни
Малайзія
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