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Австралія відправила в Україну 4 бронемашини M113AS4

19 червня, 2022 неділя
20:06
війна з Росією На фото БТР M113 AS4

Минулого тижня з авіабази Королівських військово-повітряних сил Австралії відправили перші чотири бронетранспортери M113AS4

Про це пишуть на сайті Міністерства оборони Австралії.

Ці чотири машини є першими з 14, які скерує Австралія. Повідомляють, що пакет військової допомоги австралійського уряду на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включає броньовані автомобілі Bushmaster, гаубиці M777; протитанкове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження. 

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз сказав, що остання партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє відданість Австралії народу України.

"Австралія, як і багато інших держав, засуджує необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наша нація підтримує Україну з початку цього незаконного конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних засобів, таких як бронетранспортери, які відправили минулого тижня",- сказав міністр. 

Мілітарний повідомляє, що Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року – M113AS4.

M113AS4 має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

  • 19 травня уряд Австралії повідомив, що передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн.

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