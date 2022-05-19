Австралія відправить до України ще 34 бронетранспортери
Уряд Австралії передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн
Про це розповів міністр оборони Австралії Пітер Даттон.
"Уряд Австралії надає подальшу підтримку народу України, передаючи уряду України 14 бронетранспортерів (БТР) M113 і ще 20 захищених транспортних засобів Bushmaster (PMV)", - наголосив він.
Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.
"Нова підтримка України в розмірі $60,9 млн (14 БТР коштують $12 млн, а 20 PMV - $48,9 млн) збільшує загальний внесок Австралії на сьогоднішній день до понад $285 млн. Уряд Австралії продовжуватиме визначати можливості для подальшої військової допомоги в тих випадках, коли він зможе швидко надати необхідний потенціал Збройним Силам України", - зауважив Пітер Даттон.
- 7 травня Австралія передала Україні останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" та кілька гаубиць M777.
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