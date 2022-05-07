Останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" вже відправлені в Україну, - посол Австралії в Україні Едвардс

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

"Останній з 20 захищених транспортних засобів "Bushmaster", подарованих Міністерству оборони України, разом із кількома гаубицями M777 вилетіла з Австралії по дорозі в Україну", - йдеться в повідомленні.

Крім цього Австралія передала Україні кілька гаубиць M777 (з оптичним керуванням вогню).

Нагадаємо, німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693.

За даними видання Welt, Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000,

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