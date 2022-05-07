Останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" вже відправлені в Україну, - посол Австралії в Україні Едвардс
Австралія передала Україні останній з 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" та кілька гаубиць M777
Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
"Останній з 20 захищених транспортних засобів "Bushmaster", подарованих Міністерству оборони України, разом із кількома гаубицями M777 вилетіла з Австралії по дорозі в Україну", - йдеться в повідомленні.
Крім цього Австралія передала Україні кілька гаубиць M777 (з оптичним керуванням вогню).
- Нагадаємо, німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693.
- За даними видання Welt, Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000,
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