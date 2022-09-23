Австралія закликала Китай змусити Путіна закінчити війну з Україною
Австралія закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити Путіна припинити вторгнення в Україну
Про це повідомляє австралійське видання Brisbane Times.
"Китай є великою державою, Китай є членом Ради безпеки ООН, Китай підписав статут ООН", – сказала Вонг під час брифінгу для преси після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Голова МЗС Австралії вважає, що Росія порушує статут ООН своїм незаконним вторгненням в Україну. Тому Австралія заохочує Китай дотримуватися статуту ООН та використовувати свій вплив у війні.
- Як ми писали раніше, Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани.
- США закликали Китай не підтримувати Москву у війні проти України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.89
Купівля 40.89Продаж 41.85
-
EUR
Купівля 40.01Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе