Австралія закликала Китай змусити Путіна закінчити війну з Україною

Про це повідомляє австралійське видання Brisbane Times.

"Китай є великою державою, Китай є членом Ради безпеки ООН, Китай підписав статут ООН", – сказала Вонг під час брифінгу для преси після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Голова МЗС Австралії вважає, що Росія порушує статут ООН своїм незаконним вторгненням в Україну. Тому Австралія заохочує Китай дотримуватися статуту ООН та використовувати свій вплив у війні.

Як ми писали раніше, Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани.

США закликали Китай не підтримувати Москву у війні проти України

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