Австралія закликала РФ повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами
Під час наради у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні австралійська делегація звернулася до Росії із запитом вивести війська з українських територій та повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами
Про це інформує Енергоатом.
Зазначається, що у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні пройшла 7-а нарада договірних сторін із розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) і радіоактивними відходами (РАВ).
Під час засідання австралійська делегація звернулася до Росії із закликом терміново припинити збройні напади, вивести війська з українських територій та повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами.
"Ми солідарні з українським народом та підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на припинення військових дій і завершення війни. Ми захоплюємося героїчними зусиллями персоналу українських АЕС, який продовжує невтомно працювати задля забезпечення ядерної безпеки", – заявили члени австралійської делегації.
Австралія також наголосила, що окупація цивільних ядерних об’єктів суперечить цілям Статті 1 Об’єднаної конвенції, а дії РФ представляють величезну загрозу ядерній безпеці АЕС, зокрема безпечному поводженню з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.
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