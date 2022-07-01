Австралія закликала РФ повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами

Про це інформує Енергоатом.

Зазначається, що у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні пройшла 7-а нарада договірних сторін із розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) і радіоактивними відходами (РАВ).

Під час засідання австралійська делегація звернулася до Росії із закликом терміново припинити збройні напади, вивести війська з українських територій та повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами.

"Ми солідарні з українським народом та підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на припинення військових дій і завершення війни. Ми захоплюємося героїчними зусиллями персоналу українських АЕС, який продовжує невтомно працювати задля забезпечення ядерної безпеки", – заявили члени австралійської делегації.

Австралія також наголосила, що окупація цивільних ядерних об’єктів суперечить цілям Статті 1 Об’єднаної конвенції, а дії РФ представляють величезну загрозу ядерній безпеці АЕС, зокрема безпечному поводженню з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.