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Австрія продовжила право на проживання для українських біженців до березня 2024 року

31 січня, 2023 вiвторок
23:00
війна з Росією Австрія

Парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року

Про це йдеться у поправці до постанови уряду, пише РБК-Україна.

Постанова була прийнята у березні 2022 року на виконання Директиви ЄС і спочатку надавала дозвіл на проживання громадянам України до 3 березня 2023 року, з продовженням кожних шість місяців.

Поправку до неї було внесено з огляду на те, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.

"Таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, і зменшити адміністративний та фінансовий тягар", - зазначили у парламенті Австрії.

За даними міністерства внутрішніх справ Австрії, з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в країні зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому близько половини українців, які втекли до Австрії від війни, хочуть залишитися в країні назавжди.

  • Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Допомога країн обмежиться гуманітарною сферою й передусім стосуватиметься біженців

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Австрія
біженці з України
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