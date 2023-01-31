Австрія продовжила право на проживання для українських біженців до березня 2024 року
Парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року
Про це йдеться у поправці до постанови уряду, пише РБК-Україна.
Постанова була прийнята у березні 2022 року на виконання Директиви ЄС і спочатку надавала дозвіл на проживання громадянам України до 3 березня 2023 року, з продовженням кожних шість місяців.
Поправку до неї було внесено з огляду на те, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.
"Таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, і зменшити адміністративний та фінансовий тягар", - зазначили у парламенті Австрії.
За даними міністерства внутрішніх справ Австрії, з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в країні зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому близько половини українців, які втекли до Австрії від війни, хочуть залишитися в країні назавжди.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Допомога країн обмежиться гуманітарною сферою й передусім стосуватиметься біженців
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе