Австрія вийшла із загальнонаціонального локдауну
У неділю, 12 грудня, Австрія вийшла з локдауну, який тривав у країні через спалах коронавірусу три тижні
Про це повідомляє Bloomberg.
В Австрії 12 грудня завершується термін дії загальнонаціонального локдауну, запровадженого владою країни 22 листопада на три тижні. З неділі вакциновані та перехворілі мешканці можуть знову відвідувати музеї, театри та розважальні заходи. А в понеділок, 13 грудня, їм стануть доступними для відвідування і всі магазини країни.
Невакциновані громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися всіх обмежень, запроваджених для них ще 15 листопада. Вони можуть виходити з дому лише для того, щоб вирушити на роботу, або для походу в продовольчий магазин.
Водночас федеральна влада залишила за регіонами право самостійно регулювати рівень коронавірусних обмежень.
- Нагадаємо, 19 листопада Австрія ввела загальнонаціональний локдаун на 20 днів.
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