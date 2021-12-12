Австрія вийшла із загальнонаціонального локдауну

Про це повідомляє Bloomberg.

В Австрії 12 грудня завершується термін дії загальнонаціонального локдауну, запровадженого владою країни 22 листопада на три тижні. З неділі вакциновані та перехворілі мешканці можуть знову відвідувати музеї, театри та розважальні заходи. А в понеділок, 13 грудня, їм стануть доступними для відвідування і всі магазини країни.

Невакциновані громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися всіх обмежень, запроваджених для них ще 15 листопада. Вони можуть виходити з дому лише для того, щоб вирушити на роботу, або для походу в продовольчий магазин.

Водночас федеральна влада залишила за регіонами право самостійно регулювати рівень коронавірусних обмежень.