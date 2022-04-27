Австрія й надалі платитиме Росії за газ у євро, - канцлер Негаммер спростував російські фейки про згоду оплачувати поставки російського газу в рублях

Про це повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер у Твіттер.



"Поки тут не поширилися фейкові новини російської пропаганди. Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", – написав Негаммер.

Нагадаємо, Газпром заявив про припинення постачання газу до Польщі, поляки не бачать у цьому проблеми.

Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.