Австрія й надалі платитиме Росії за газ у євро, - канцлер Негаммер спростував російські фейки про згоду оплачувати поставки російського газу в рублях
Інформація про нібито згоду австрійської компанії платити Росії за газ рублями – фейк, Австрія продовжить платежі в євро
Про це повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер у Твіттер.
"Поки тут не поширилися фейкові новини російської пропаганди. Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", – написав Негаммер.
- Нагадаємо, Газпром заявив про припинення постачання газу до Польщі, поляки не бачать у цьому проблеми.
- Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
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