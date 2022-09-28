Про це заявив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг на відкритті 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні, передає Укрінформ.

"Протягом десятиліть ядерні ризики не були такими високими. Дії Росії демонструють тривожний рівень безвідповідальності та можуть мати катастрофічні наслідки для всіх нас. Ядерна зброя - це дамоклів меч, що висить над усім людством", - зауважив міністр.

Так, він наголосив на екзистенційній загрозі та підвищеному ризику використання цієї зброї через нещодавні ядерні погрози РФ, пояснили в МЗС.

Крім спроби ядерного шантажу, Александер Шалленберг виступив із засудженням російських обстрілів українських ядерних реакторів і інших об'єктів, зокрема окупованої ЗАЕС. Він підтримав створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, а також зазначив, що робота МАГАТЕ на місцях є важливою.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

У західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України.

27 вересня видання CNN написало, що Білий дім попросив Конгрес виділити додаткові $35 млн для ядерної безпеки України.

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