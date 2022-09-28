Австрія засудила ядерний шантаж Росії й обстріли ЗАЕС
В МЗС Австрії засудили погрози РФ застосувати ядерну зброю й російські обстріли ядерних об'єктів України
Про це заявив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг на відкритті 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні, передає Укрінформ.
"Протягом десятиліть ядерні ризики не були такими високими. Дії Росії демонструють тривожний рівень безвідповідальності та можуть мати катастрофічні наслідки для всіх нас. Ядерна зброя - це дамоклів меч, що висить над усім людством", - зауважив міністр.
Так, він наголосив на екзистенційній загрозі та підвищеному ризику використання цієї зброї через нещодавні ядерні погрози РФ, пояснили в МЗС.
Крім спроби ядерного шантажу, Александер Шалленберг виступив із засудженням російських обстрілів українських ядерних реакторів і інших об'єктів, зокрема окупованої ЗАЕС. Він підтримав створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, а також зазначив, що робота МАГАТЕ на місцях є важливою.
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