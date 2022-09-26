Захід готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї - FT

Про це пише Financial Times з посиланням на кількох посадовців США та Європи.

"Якщо він (Путін, - ред.) думає, що погроза (завдати ядерного удару, - ред) мала схилити Україну до капітуляції чи поступок 20% своєї території, чи залякати всіх нас від подальшої допомоги Україні - сталося протилежне", - сказав високопосадовець із США.

Двоє інших західних співрозмовників зазначають, що у відповідь на ядерний удар проти України навряд чи буде рівноцінна відповідь, але РФ може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами.

"Є дуже багато "червоних ліній", і, напевно, вони не там, де їх "проводить" Путін", - зазначає один з них.

За їхніми словами, у західних столицях сприйняли слова Путіна про те, що він "не блефує" з ядерними погрозами як спробу перехопити ініціативу після невдач на полі бою. План Кремля може полягати у тому, щоб далі, після псевдореферендумів на окупованих територіях, подавати війну як "оборону".

"Судячи з того, як відбувались ракетні удари РФ по Україні звичайною зброєю, ядерний удар може піти "не за планом" - наприклад, ЗСУ можуть збити ракету з ядерним зарядом, або ж ракета може збитися з курсу і поцілити не той об’єкт, куди її початково спрямували. Такий ризик є, є велика невизначеність з приводу того, чи буде удар успішним", - каже Павел Подвіг, старший аналітик Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння.

Президент США Джо Байден вже сказав, що якщо РФ використає ядерну зброю, реакція США залежатиме від масштабів того, що зробить Росія.

Троє з п’ятьох співрозмовників кажуть, що країни-члени НАТО непублічно донесли Кремлю сигнали про те, якими будуть масштаби відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї. На їхню думку, попередження про відповідь продовжує залишатися найкращим стримуванням.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

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