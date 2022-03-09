Автобус з евакуйованими людьми потрапив в аварію на Черкащині

Про це передає поліція Черкащини.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди у Городищі. Відомо про п’ятьох травмованих.

"Сьогодні, 9 березня, близько 20:00 години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода з евакуаційним автобусом", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що автобус перевозив дорослих та дітей. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Рух транспорту обмежено до усунення наслідків ДТП.



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