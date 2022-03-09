Автобус з евакуйованими людьми потрапив в аварію на Черкащині
У Черкаській області автобус, який евакуював дітей та дорослих, втрапив у ДТП
Про це передає поліція Черкащини.
Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди у Городищі. Відомо про п’ятьох травмованих.
"Сьогодні, 9 березня, близько 20:00 години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода з евакуаційним автобусом", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що автобус перевозив дорослих та дітей. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Рух транспорту обмежено до усунення наслідків ДТП.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе