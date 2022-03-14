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Автобуси і трамваї з 8:00 до 19:00: КМДА оприлюднила маршрути наземного транспорту, які працюють у Києві з 14 березня
У роботі наземного громадського транспорту в Києві з 14 березня відбулися зміни
Про це повідомила КМДА, оприлюднивши перелік актуальних маршрутів.
Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:
- №24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна"
- №62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"
- №21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"
- №73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової
- №101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"
- №103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
- №55 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
- №115 - від вул. Заслонова до мосту Патона
- №114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької
- №114К - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- №47 - від ст. м. Нивки - до вул. Стеценка
- №69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
- №90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка
- №22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської
- №91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - пл. Деміївська- ст. м. "Голосіївська"
- №118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.
Інші автобусні маршрути працюють за постійними схемами.
Трамвайні маршрути
Рух трамваїв за постійними схемами організовано на маршрутах №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа"
Інші трамвайні маршрути тимчасово не працюють.
Рух тролейбусними маршрутами в Києві тимчасово не здійснюється.
Наземний громадський транспорт у Києві в умовах воєнного стану працює з 8:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення.
КМДА зазначає, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.
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