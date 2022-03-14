Автобуси і трамваї з 8:00 до 19:00: КМДА оприлюднила маршрути наземного транспорту, які працюють у Києві з 14 березня

Про це повідомила КМДА, оприлюднивши перелік актуальних маршрутів.



Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:

№24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна"

№62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"

№21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"

№73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової

№101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"

№103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№55 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№115 - від вул. Заслонова до мосту Патона

№114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької

№114К - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№47 - від ст. м. Нивки - до вул. Стеценка

№69 - від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської

№91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - пл. Деміївська- ст. м. "Голосіївська"

№118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.Інші автобусні маршрути працюють за постійними схемами.Рух трамваїв за постійними схемами організовано на маршрутах №2, №8К, №22К, №29К, №33А.Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа"Інші трамвайні маршрути тимчасово не працюють.Наземний громадський транспорт у Києві в умовах воєнного стану працює з 8:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення.КМДА зазначає, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.