Автогаз стане невигідним, якщо його ціна перевищить 55% вартості бензину, — Косянчук
Ціну на автогаз не треба регулювати, бо щойно вона перевищить 55% вартості бензину, скраплений газ перестане бути привабливим для покупців
Таку позицію озвучив Леонід Косянчук, генеральний директор торгового дому «Сан Ойл», в ефірі програми "Energo live" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Щодо регулювання урядом — не потрібно регулювати ціну на газ, він сам себе відрегулює. Тому що якщо ціна автогазу перевищить від 55% від вартості бензину, то скраплений газ перестає бути привабливим, як альтернативне моторне паливо", — сказав Косянчук.
За його словами, у середньому ціновому сегменті ціна автогазу складає 51% від вартості бензину, у преміальних — ще більше.
"У преміальних мережах він вже подорожчав більше, ніж на 55%. Бо там вже 17,40 — 17,50 грн. У той же час у дискаунтерах, у середньому і низькому ціновому сегменті можна купити газ навіть по 14,70 — 15 грн. Середня ціна по ринку — 16,30 грн", — зауважив експерт.
Він також назвав кілька причин зростання цін на автогаз.
"Автогаз подорожчав не тільки в Україні, а й у Європі, що може свідчити про успіхи у боротьбі із коронавірусом. Також в Україні була аномальна спека, в таких умовах дуже дорого зберігати газ у великих об’ємах. Тим паче, що в Україні недостатньо спеціальних станцій. Тому місцями виник ситуативний дефіцит", — повідомив Косянчук.
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