На минулому зібранні духовенства Київської єпархії УПЦ МП пролунала — і була підтримана мало не більшістю присутніх — пропозиція проголосити в односторонньому порядку автокефалію та проголосити митрополита Онуфрія патріархом. Не пройшло, власне, тому, що проти був сам Онуфрій.

Але ж ор вищє гор!

Десятиріччями вони бігали за Київським патріархатом, розповідаючи, що ті безблагодатні розкольники та єретики, бо самочинно проголосили автокефалію та Філарета патріархом

Читайте також: Варфоломій дав зрозуміти, що вважає "російський світ" єрессю

Десятиріччями вони бігали за Київським патріархатом, розповідаючи, що ті безблагодатні розкольники та єретики, бо самочинно проголосили автокефалію та Філарета патріархом. Навіть людей перехрещували, прости Господи, що в християнстві страшний гріх.

Потім вони бігали вже за ПЦУ з аргументом, мовляв, вони не покаялись за те, що коли були Київським патріархатом, то самочинно проголосили автокефалію та Філарета патріархом.

Тепер в УПЦ-МП пропонують самочинно проголосити автокефалію та Онуфрія патріархом

Читайте також: "Русскій мір" і "російська церква" мають бути заборонені в Україні

А тепер пропонують самочинно проголосити автокефалію та Онуфрія патріархом. Бо це, ну, ну не об'єднуватися ж з ПЦУ, в якій єпископи вчинили непоправний гріх, самочинно проголосили автокефалію та Філарета патріархом!

У Господа нашого бездоганне все — в тому числі й почуття гумору.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.