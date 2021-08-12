"Автомайдан": Москаль став адвокатом ексочільника київського "Беркута"
Геннадій Москаль у суді захищає колишнього керівника київського "Беркута" Володимира Александрова
Про це повідомляє "Автомайдан" у Twitter.
"Москаль нині є адвокатом екс-керівника "Беркуту" Володимира Александрова", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що Александров звільнився з органів ще до початку Революції Гідності, та "це не заважало йому підтримувати затриманих за розстріли мітингувальників".
"Москаль ж після Майдану був головою ТСК Верховної Ради, яка розслідувала обставини розстрілів демонстрантів у Києві 18-20 лютого", - заявили активісти.
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