"Автомайдан": Москаль став адвокатом ексочільника київського "Беркута"

Про це повідомляє "Автомайдан" у Twitter.



"Москаль нині є адвокатом екс-керівника "Беркуту" Володимира Александрова", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що Александров звільнився з органів ще до початку Революції Гідності, та "це не заважало йому підтримувати затриманих за розстріли мітингувальників".



"Москаль ж після Майдану був головою ТСК Верховної Ради, яка розслідувала обставини розстрілів демонстрантів у Києві 18-20 лютого", - заявили активісти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb