Авторські відрахування за пісні Скрябіна складали 44 грн на місяць: поліція відкрила справу про шахрайство

Про це пише Гордон.



""Просто вдумайтеся: за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн від Moon Records, які вони отримали від своєї ж компанії в Росії, а за третій квартал роялті склали нуль гривень", - цитує видання слова матері виконавця Ольги Кузьменко.



За її словами, у період з 1 квітня 2014 року до 21 грудня 2016 року авторські відрахування до виплати з боку Moon Records, отримані від їхньої компанії з Росії, становили 1446 грн, або в середньому 44 грн на місяць.



Кузьменко зазначила, що зараз ці факти перевіряє поліція, порушено кримінальну справу про шахрайство. Вона додала, що проблема полягає у тому, що звіти по відрахуваннях не відкривають навіть слідчим, що затягує розслідування.

Андрій Кузьма загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Його лековий автомобіль зіткнувся з молоковозом на трасі Кривий Ріг - Кіровоград.

17 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський посмертно надав Скрябіну звання Героя України з присудженням ордена Держави.

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У виданні нагадали, що 3 серпня Кузьменко опублікувала звернення до керівництва країни та громадськості, в якому розповіла, що протягом останніх років спадкоємці Кузьми не отримували авторських відрахувань.