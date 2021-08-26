Авторські відрахування за пісні Скрябіна складали 44 грн на місяць: поліція відкрила справу про шахрайство
Поліція відкрила справу про шахрайство через можливе заниження авторських відрахувань за пісні Скрябіна, які 1 грудня 2014 року до 21 грудня 2016 року складали в середньому 44 грн на місяць
Про це пише Гордон.
""Просто вдумайтеся: за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн від Moon Records, які вони отримали від своєї ж компанії в Росії, а за третій квартал роялті склали нуль гривень", - цитує видання слова матері виконавця Ольги Кузьменко.
За її словами, у період з 1 квітня 2014 року до 21 грудня 2016 року авторські відрахування до виплати з боку Moon Records, отримані від їхньої компанії з Росії, становили 1446 грн, або в середньому 44 грн на місяць.
Кузьменко зазначила, що зараз ці факти перевіряє поліція, порушено кримінальну справу про шахрайство. Вона додала, що проблема полягає у тому, що звіти по відрахуваннях не відкривають навіть слідчим, що затягує розслідування.
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