Про це повідомили 13 лютого в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харків‘янину заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що чоловік став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу, де показував "трюки": бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи й ковтав факел, що горів.

За даними слідства, ще з 2014 року він мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии", згодом поїхав до РФ.

Додається, що під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заместителя мера" цього міста. Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став "головою" "Борівської військово-цивільної адміністрації".

"Як "голова" псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова. "Посадовець" організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити", - зазначається у дописі.



Також відомо, що напередодні деокупації підозрюваний втік зі смт Борова разом з російськими військовими.

Довідка

1 липня видання Суспільне повідомило, що окупанти Балаклії оголосили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа.

Зокрема російські окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради. На ньому самопроголошений окупантами "заступник міського голови" Сергій Агарков зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.