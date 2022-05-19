"Айнтрахт" по пенальті переміг "Рейнджерс" у фіналі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний матч пройшов на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї. Арбітром зустрічі був словен Славко Вінчіч. Основний час гри закінчився з рахунком 1:1 і переможця довелось визначати у серії пенальті, де кращим був "Айнтрахт".

На шляху до фіналу "Айнтрахт" пройшов іспанський "Бетіс", "Барселону" та лондонський "Вест Гем". "Рейнджерс" виявився сильнішим за дортмундською "Борусією", сербську "Црвену Звезду", португальську "Брагу" та німецький "Лейпциг".

За свою історію "Айнтрахт" і "Рейнджерс" зустрічались двічі, ще у 1960 році. В обох матчах перемогу здобували німці - 6:3 і 6:1.

Ліга Європи

Фінал

18 травня

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:1 (Серія пенальті - 5:4)

Голи: Борре, 69 - Арібо, 57

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