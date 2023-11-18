Азаров, Царьов, Аксьонов та інші: Зеленський ввів нові санкції проти 8 колаборантів

Про це йдеться у відповідному указі №758/2023, розміщеному на сайті президента.

Зазначається, що під персональні санкції потрапили:

Дмитро Саблін – російський політик та депутат Державної думи РФ;

Дмитро Святаш – екснардеп від "Партії регіонів" та колаборант;

Дмитро Табачник – колишній міністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член "Партії регіонів" та радник гауляйтера Запорізької області;

Юрій Кот – колишній український телеведучий;

Микола Азаров – експрем'єр-міністр України;

Сергій Аксьонов – самопроголошений голова окупаційної адміністрації Криму;

Леонід Пасічник – експрацівник Служби безпеки України, очільник так званої ЛНР;

Олег Царьов – колишній нардеп від "Партії регіонів", державний зрадник.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборону на участь у приватизації, оренді державного майна, здійсненні закупівель й укладенні угод із цінними паперами.

Обмеження вводяться на 10 років. Контроль їх виконання покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.