Азаров, Царьов, Аксьонов та інші: Зеленський ввів нові санкції проти 8 колаборантів
У суботу, 18 листопада, президент України ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій на 10 років проти вісьмох фізичних осіб, серед яких і громадяни України
Про це йдеться у відповідному указі №758/2023, розміщеному на сайті президента.
Зазначається, що під персональні санкції потрапили:
- Дмитро Саблін – російський політик та депутат Державної думи РФ;
- Дмитро Святаш – екснардеп від "Партії регіонів" та колаборант;
- Дмитро Табачник – колишній міністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член "Партії регіонів" та радник гауляйтера Запорізької області;
- Юрій Кот – колишній український телеведучий;
- Микола Азаров – експрем'єр-міністр України;
- Сергій Аксьонов – самопроголошений голова окупаційної адміністрації Криму;
- Леонід Пасічник – експрацівник Служби безпеки України, очільник так званої ЛНР;
- Олег Царьов – колишній нардеп від "Партії регіонів", державний зрадник.
Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборону на участь у приватизації, оренді державного майна, здійсненні закупівель й укладенні угод із цінними паперами.
Обмеження вводяться на 10 років. Контроль їх виконання покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Днями колишньому народному депутату України Олегу Царьову повідомили ще одну підозру у фінансуванні Росгвардії.
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