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Царьову оголосили підозру за фінансування Росгвардії

14 листопада, 2023 вiвторок
13:13
Кримінал Олег Царьов

У вівторок, 14 листопада, колишньому народному депутату України Олегу Царьову повідомили ще одну підозру у фінансуванні Росгвардії

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній член забороненої в Україні "Партії регіонів" у 2014 році виїхав до Росії. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою заподіяння шкоди обороноздатності України. Для збору інформації він використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Станом на зараз слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Царьов мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Фото: Офіс Генпрокурора

Крім того, слідство встановило факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії РФ".

"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму", - підкреслили в прокуратурі.

Зазначається, що Царьову інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Наприкінці березня 2022 року ексрегіонал Царьов запропонував міському голові здати росіянам Кривий Ріг, натомість мер відправив його слідом за російським кораблем. Після цього Царьову оголосили підозру у державній зраді.
  • У березні наступного року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду щодо колишнього народного депутата Олега Царьова, засудженого до 12 років позбавлення волі.
Україна
Росія
Крим
Олег Царьов
окуповані території
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