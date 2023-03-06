Апеляційний суд залишив без змін вирок Олегу Царьову

Про це повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.

У понеділок, 6 березня 2023 року, у Київському апеляційному суді розглянули матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах Царьова, на вирок Шевченківського районного суду Києва від 3 травня 2022 року.

За підсумками апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану захисником, залишили без задоволення. Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року залишили без змін. Згідно з ним, Олега Царьова визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч. 3 ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади") Кримінального кодексу України (в редакції станом на 11 квітня 2014 року). Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, а також позбавив Царьова першого рангу державного службовця (першої категорії) та позбавив права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади та місцевого самоврядування упродовж трьох років.

Окрім того, Шевченківський районний суд міста Києва звернувся до президента України з поданням щодо позбавлення Олега Царьова державної нагороди – ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його було нагороджено 2011 року.