Апеляційний суд залишив без змін вирок Олегу Царьову
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду щодо колишнього народного депутата Олега Царьова, засудженого до 12 років позбавлення волі
Про це повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.
У понеділок, 6 березня 2023 року, у Київському апеляційному суді розглянули матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах Царьова, на вирок Шевченківського районного суду Києва від 3 травня 2022 року.
За підсумками апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану захисником, залишили без задоволення. Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року залишили без змін. Згідно з ним, Олега Царьова визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч. 3 ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади") Кримінального кодексу України (в редакції станом на 11 квітня 2014 року). Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, а також позбавив Царьова першого рангу державного службовця (першої категорії) та позбавив права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади та місцевого самоврядування упродовж трьох років.
Окрім того, Шевченківський районний суд міста Києва звернувся до президента України з поданням щодо позбавлення Олега Царьова державної нагороди – ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його було нагороджено 2011 року.
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