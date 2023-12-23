ТОП-3 фільмів з карколомними сюжетами. Нудьгувати не доведеться

Саллі, 2016

Sully

Жанр: Фільм, Драма, Біографічний

Країна: США

Режисер: Клінт Іствуд

Актори:Том Генкс, Аарон Екхарт, Анна Ґанн, Лора Лінні, Отем Різер, Джеррі Феррара, Кріс Бауер та інші

Сюжет: Події кінострічки розгортаються в Нью-Йорку у січні 2009 року. Сюжет картини розповідає про капітана повітряного флоту - Чеслі Салленбергера. Чоловік здійснює успішну аварійну посадку літака на небезпечні холодні води ріки Гудзон. На величезний подив суспільства - ніхто з пасажирів та екіпажу не був травмований. Цю авіакатастрофу преса охрестила "Дивом на Гудзоні". Але подальші події розгортаються не на користь капітана Челсі…

Найпрудкіший Індіан, 2005

The World's Fastest Indian

Жанр: Фільм, Драма, Біографічний, Спортивний

Країна: Нова Зеландія, Японія, США

Режисер: Роджер Дональдсон

Актори: Ентоні Гопкінс, Аарон Мерфі, Кріс Вільямс, Дайан Ледд, Крістофер Лоуфорд, Брюс Грінвуд та інші

Сюжет: В картині йдеться про сторію життя знаменитого новозеландця Берта Монро. Цей чоловік витратив десятиліття свого життя на переоснащення улюбленого мотоцикла марки "Індіан" 1920 року. На черзі новий рекорд світу…

Небезпечна гра Слоун, 2016

Miss Sloane

Жанр: Драма, Трилери

Країна: США, Франція

Режисер: Джон Медден

Актори: Джессіка Честейн, Марк Стронг, Ґуґу Ембата-Ро, Елісон Пілл, Майкл Сталберг, Сем Вотерстон, Джон Літгоу та інші

Сюжет: Елізабет Слоун — геніальний лобіст. Вона вміє дивувати непередбачуваністю та ризикованістю. Елізабет просто не вміє програвати. Одного разу Елізабет вирішила взятися за справу, яка може для неї дуже погано закінчитися...