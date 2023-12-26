Азербайджан без пояснення причин висилає з країни двох французьких дипломатів

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Азербайджану.

"26 грудня до Міністерства закордонних справ була викликана посол Французької Республіки в Азербайджанській Республіці Анн Буйон. Діям двох співробітників посольства Франції, які були несумісні з їхнім дипломатичним статусом і суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, було висловлено рішучий протест, а також було доведено до відома посла Франції, що вони оголошені персонами нон грата урядом Азербайджану", - заявили у відомстві, водночас не уточнивши, які саме дії дипломатів стали причиною цього рішення.

В МЗС додали, що ці дипломати мають залишити територію Азербайджану впродовж 48 годин, і що французькій стороні було передану відповідну вербальну ноту.