Азербайджан без пояснення причин висилає з країни двох французьких дипломатів
Уряд Азербайджану оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства Франції в Баку та вимагає, щоби вони покинули територію країни впродовж 48 годин
Про це йдеться у пресрелізі МЗС Азербайджану.
"26 грудня до Міністерства закордонних справ була викликана посол Французької Республіки в Азербайджанській Республіці Анн Буйон. Діям двох співробітників посольства Франції, які були несумісні з їхнім дипломатичним статусом і суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, було висловлено рішучий протест, а також було доведено до відома посла Франції, що вони оголошені персонами нон грата урядом Азербайджану", - заявили у відомстві, водночас не уточнивши, які саме дії дипломатів стали причиною цього рішення.
В МЗС додали, що ці дипломати мають залишити територію Азербайджану впродовж 48 годин, і що французькій стороні було передану відповідну вербальну ноту.
- Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні.
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