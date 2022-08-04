Азербайджан через захоплення "дороги життя" між Карабахом і Вірменію хоче змусити до швидшого вирішення питання щодо Лачина, - перший посол України в Вірменії
Азербайджан хоче примусити Вірменію через нову ескалацію швидше вирішити питання Нагірного Карабаху
Про це в ефірі Еспресо сказав перший посол України у Вірменії Олександр Божко.
"Все йде до прямих перемовин між Вірменією та Азербайджаном та підписання мирної угоди. У прем'єра Вірменії Пашиняна немає заперечень щодо цього, але йдеться про те, в який спосіб це зробити", - зазначив він.
Божко додав, що Азербайджан вирішив порушити домовленості від 2020 року тп обстріляв позиції сил оборони Нагірного Карабаху.
"Проблема в тому, що Азербайджан своїм просуванням намагається перетнути Лачинський коридор, який пов'язує Вірменію з територією Карабаху, щоб натиснути на Вірменію і вимагає, щоб цей коридор був якомога скоріше був переданий їм", - розповів експосол.
Він наголосив, що Лачинський коридор - це дорога життя між Вірменією та Нагірним Карабахом.
"По цьому шляху проходять найважливіші комунікації - газопостачання, електропостачання, інтернет та інше. Перетнувши цей шлях Азербайджан матиме змогу тиснути на вірменську сторону, і Пашинян заявляє, що Вірменія вивела своїх військових з Нагірного Карабаху. Таким чином Азербайджан хоче примусити швидше вирішити це питання, яка загалом потребує часу, тому що проведення нових комунікацій - це не легка справа. Ведуться роботи в цьому напрямку, ведеться об’їзний шлях. Все це вимагає певного часу і зусиль", - підсумував Божко.
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