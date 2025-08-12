Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ексклюзив

Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову

Євген Козярін
12 серпня, 2025 вiвторок
18:40
Війна з Росією Азербайджан

Може існувати певна домовленість між президентами України та Азербайджану Володимиром Зеленським та Ільхамом Алієвим щодо можливого постачання зброї

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з Південного Кавказу Ельхан Нурієв.

"Те, що Азербайджан оновлює свій військовий парк, - це однозначно. Азербайджан може передати Україні, зокрема, снаряди і танки Т-72, які від радянської влади чи від Росії така спадщина нам дісталася, або ми викупили потім все під час перемир'я так званого. Багато чим може Азербайджан поділитися з Україною. Чи буде він це робити і як швидко, наскільки готові сторони про це говорити", - зазначив він.

Нурієв зауважив, що РФ била по об'єктах інтересів Азербайджану в Україні.

"Річ у тому, що Росія демонстративно розбила газотранспортну систему, яка почала постачати в Україну азербайджанський газ через Балканський коридор, тобто транспортний коридор через Болгарію, Румунію, і вони демонстративно це розбили, а потім через два дні розбили майно Азербайджану, яке вони викупили в Одеській області. Завод SOCAR, тобто державна нафтова компанія Азербайджану", - сказав експерт.

На його думку, існує певна домовленість між президентами Азербайджану і України. 

"Ще такий крок, тобто ще раз,  якщо будуть азербайджанські транспортні коридори будуть атаковані імперією, тоді Азербайджан, я думаю, що дуже з великим задоволенням передасть в Україну зброю, тому що Азербайджан найближчим часом не збирається воювати і не з ким воювати. Я думаю, що це можливий варіант", - вважає Нурієв.

Він додав, що в Азербайджані розвинений військово-промисловий комплекс. 

"Крім цього, Азербайджан має споріднений військово-промисловий комплекс і з Туреччиною, і з Пакистаном. Тобто є частка Азербайджану в цих країнах, які теж можуть долучатися до підтримки України. Це важливо. І я думаю, що найближчим часом ми ще почуємо, що Азербайджан у рамках ГУАМ оновлює свої всі програми. І все, я думаю, однозначно буде добре. Маємо чекати, тому що є що передати. Я вже не хотів би перераховувати. Це багато чого", - підсумував експерт.

Україна
зброя
Азербайджан
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
15:29
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 серпня
Більше новин
