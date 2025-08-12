Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з Південного Кавказу Ельхан Нурієв.

"Те, що Азербайджан оновлює свій військовий парк, - це однозначно. Азербайджан може передати Україні, зокрема, снаряди і танки Т-72, які від радянської влади чи від Росії така спадщина нам дісталася, або ми викупили потім все під час перемир'я так званого. Багато чим може Азербайджан поділитися з Україною. Чи буде він це робити і як швидко, наскільки готові сторони про це говорити", - зазначив він.

Нурієв зауважив, що РФ била по об'єктах інтересів Азербайджану в Україні.

"Річ у тому, що Росія демонстративно розбила газотранспортну систему, яка почала постачати в Україну азербайджанський газ через Балканський коридор, тобто транспортний коридор через Болгарію, Румунію, і вони демонстративно це розбили, а потім через два дні розбили майно Азербайджану, яке вони викупили в Одеській області. Завод SOCAR, тобто державна нафтова компанія Азербайджану", - сказав експерт.

На його думку, існує певна домовленість між президентами Азербайджану і України.

"Ще такий крок, тобто ще раз, якщо будуть азербайджанські транспортні коридори будуть атаковані імперією, тоді Азербайджан, я думаю, що дуже з великим задоволенням передасть в Україну зброю, тому що Азербайджан найближчим часом не збирається воювати і не з ким воювати. Я думаю, що це можливий варіант", - вважає Нурієв.

Він додав, що в Азербайджані розвинений військово-промисловий комплекс.

"Крім цього, Азербайджан має споріднений військово-промисловий комплекс і з Туреччиною, і з Пакистаном. Тобто є частка Азербайджану в цих країнах, які теж можуть долучатися до підтримки України. Це важливо. І я думаю, що найближчим часом ми ще почуємо, що Азербайджан у рамках ГУАМ оновлює свої всі програми. І все, я думаю, однозначно буде добре. Маємо чекати, тому що є що передати. Я вже не хотів би перераховувати. Це багато чого", - підсумував експерт.