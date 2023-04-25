Азербайджан планує подвоїти видобуток газу і постачати його в 10 країн Європи, - Алієв
Азербайджан до 2027 року планує подвоїти постачання газу на ринок Європейського Союзу то освоїти ринки в 10 державах
Про це на церемонії підписання "Меморандуму про взаєморозуміння щодо заохочення співпраці між Bulgartransgaz (Болгарія), Transgaz (Румунія), FGSZ (Угорщина), Eustream (Словаччина) та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (SOCAR)" заявив Президент Азербайджану Ільхам Алієв, інформує abc.az.
За словами голови держави, експорт газу до ЄС цього року становитиме приблизно половину від загального експорту газу Азербайджану.
"У липні минулого року між Азербайджаном та Європейською комісією було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики. На підставі цього меморандуму ми плануємо до 2027 року подвоїти наші постачання газу на ринок Європейського Союзу. У 2021 році ми поставили до Європи 8 мільярдів кубометрів газу. Цього року наша мета – 12 мільярдів. А це майже половина нашого загального експорту, який ми плануємо цього року у 24,5 мільярда кубометрів. Звичайно, наш видобуток та експорт зростатимуть. Тому що ми збільшимо видобуток на існуючих газових родовищах і очікуємо на видобуток природного газу на нових родовищах найближчими роками", - заявив Ільхам Алієв.
Телеграм-канал "Атео", цитуючи Алієва, додає, що у планах Азербайджану постачати газ у 10 країн Європи:
"Сьогодні газ з Азербайджану доставляється до Грузії, Туреччини, Болгарії, Італії, цього року розпочнуться постачання до Румунії, а якщо всі міжсистемні газопроводи успішно працюватимуть, то до кінця року і до Угорщини, і Словаччини. У перспективі сподіваємося постачати газ не до 6, а до 10 європейських держав".
- Нагадаємо, у липні 2022 року ЄС та Азербайджан підписали меморандум про енергетичну співпрацю, в якій було положення про подвоєння потужності магістралі. Восени в Азербайджані підтвердили ці плани.
- У жовтні оператори газопроводів Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини оголосили, що готові допомогти доставити до Європейського Союзу додаткові обсяги азербайджанського газу.
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