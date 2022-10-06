Азербайджан вдвічі збільшить постачання газу у Європу
Прокачування Трансанатолійським газопроводом (TANAP), яким газ транспортується з Азербайджану до західного турецького кордону, буде збільшено вдвічі
Про це повідомив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, інформує Anadolu.
Щорічний обсяг прокачування буде підвищено з 16 до 32 млрд кубометрів.
Раніше про плани щодо збільшення пропускної спроможності газопроводу говорив президент Азербайджану Ільхам Алієв. У липні ЄС та Азербайджан підписали меморандум про енергетичну співпрацю, в якій було положення про подвоєння потужності магістралі.
- Учора, 5 жовтня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що частка Росії у постачанні газу до ЄС знизилася з 41% до 7,5%, але Євросоюз і надалі шукає альтернативних постачальників.
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