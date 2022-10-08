Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина готові постачати газ з Азербайджану у ЄС
Оператори газопроводів Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини готові допомогти доставити до Європейського союзу додаткові обсяги азербайджанського газу
Оператори газопроводів Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини готові допомогти доставити до Європейського союзу додаткові обсяги азербайджанського газу
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією агентства, президент Болгарії Румен Радєв повідомив про це на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він сказав, що чотири країни готові допомогти налагодити швидкі та дешеві постачання газу до Центральної, Західної та Південної Європи.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Азербайджан вдвічі збільшить постачання газу у Європу через Туреччину.
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