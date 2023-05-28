Азербайджан святкує день незалежності

Про це повідомив у facebook посол в Азербайджані Владислав Каневський.

"Вітаю дружній Азербайджан з Днем незалежності! Саме в цей день, рівно 105 років тому, було проголошено Азербайджанську Демократичну Республіку", - йдеться у дописі.

Він зазначив, що ця подія є однією з найяскравіших сторінок в історії азербайджанського народу, яка знаменувала єдність країни, а також утворення першої демократичної республіки на мусульманському Сході.

У дописі додається, що Азербайджанська Демократична Республіка заклала основи багатьох передових практик того часу, встановила дипломатичні відносини з деякими країнами, зокрема Україною.

"Сучасний Азербайджан примножив успіхи своїх пращурів та завдяки успішній внутрішній й зовнішній політиці розвиває та зміцнює свої позиції на міжнародній арені. Користуючись цією нагодою бажаю дружньому азербайджнскьому народу миру, злагоди та процвітання!", - написав Каневський.