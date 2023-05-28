Азербайджан святкує день незалежності
28 травня Азербайджан відзначає День незалежності
Про це повідомив у facebook посол в Азербайджані Владислав Каневський.
"Вітаю дружній Азербайджан з Днем незалежності! Саме в цей день, рівно 105 років тому, було проголошено Азербайджанську Демократичну Республіку", - йдеться у дописі.
Він зазначив, що ця подія є однією з найяскравіших сторінок в історії азербайджанського народу, яка знаменувала єдність країни, а також утворення першої демократичної республіки на мусульманському Сході.
У дописі додається, що Азербайджанська Демократична Республіка заклала основи багатьох передових практик того часу, встановила дипломатичні відносини з деякими країнами, зокрема Україною.
"Сучасний Азербайджан примножив успіхи своїх пращурів та завдяки успішній внутрішній й зовнішній політиці розвиває та зміцнює свої позиції на міжнародній арені. Користуючись цією нагодою бажаю дружньому азербайджнскьому народу миру, злагоди та процвітання!", - написав Каневський.
- 27 травня стало відомо, що переговори між Вірменією та Азербайджаном продовжаться на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Кишиневі 1 червня, де можливе й підписання мирної угоди.
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