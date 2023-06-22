Про це очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні 21-22 червня, повідомляє APA.

У своєму виступі міністр Байрамов заявив, що "ситуація навколо України", яка призвела до численних людських жертв і гуманітарної катастрофи, становить велику загрозу миру і безпеці в Європі. У зв'язку з цим він зазначив, що Азербайджан виступає за якнайшвидше вирішення цієї "кризи" в рамках суверенітету та територіальної цілісності України.

Торкаючись досвіду Азербайджану у відновленні та реконструкції у постконфліктний період, міністр Джейхун Байрамов зазначив, що на звільнених від вірменської окупації територіях ведуться широкомасштабні роботи з реконструкції. Він наголосив, що відмова Вірменії надати достовірні карти замінованих територій, а також збереження мінної загрози перешкоджають роботі з будівництва та відновлення на звільнених від окупації землях. Міністр повідомив, що попри наявні труднощі Азербайджан має намір надати Україні обладнання для розмінування.

Джейхун Байрамов додав, що Азербайджан готовий ділитися своїм досвідом для підтримки робіт з відновлення у постконфліктний період, повідомивши, що країна вже сприяла низці проєктів з реконструкції в Україні, у тому числі щодо відновлення школи в Ірпені.

"Наша підтримка зусиль щодо відновлення та реконструкції в Україні буде продовжена", – сказав міністр.