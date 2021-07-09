"Аж до депортації": Резніков розповів про настрої в уряді щодо росіян, які незаконно оселилися в Криму

Про це заявив віце-прем’єр, міністр із питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков у ефірі одного із телеканалів, передає РБК-Україна.

За словами віце-прем'єра, внаслідок витіснення місцевого населення Росією, у окупованому Криму незаконно перебуває близько 500 тис. росіян, а згідно з інформацією окупаційної влади півострова - від 700 тисяч до мільйона людей.

Резніков заявив, що в уряді лунають різні думки, що робити з цими людьми після деокупації півострову.

"У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать такі заклики. Але я прихильник юридичної процедури під назвою - видворення. Якщо ті громадяни потрапили в Криму не через "Чонгар", "Каланчак" або "Чаплинку" і перебувають незаконно в Україні, то наслідком буде - видворення", - сказав Резніков.