"Азов" показав, як б'є по БМП росіян з повітря

Про це повідомили в ССО "Азов", опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що саме ця ворожа БМП "періодично завдавала незручностей".

"Техніку відстежили в лісосмузі та вразили кумулятивними снарядами з повітря", – йдеться в повідомлені.

7 липня ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на техніку рашистів.

8 липня воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb