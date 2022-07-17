"Азов" показав, як б'є по БМП росіян з повітря
Бійці ССО "Азов" разом з контррозвідкою СБУ знешкодили ворожу БМП
Про це повідомили в ССО "Азов", опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що саме ця ворожа БМП "періодично завдавала незручностей".
"Техніку відстежили в лісосмузі та вразили кумулятивними снарядами з повітря", – йдеться в повідомлені.
- 7 липня ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на техніку рашистів.
- 8 липня воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами.
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