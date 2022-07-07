ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на техніку рашистів

Про це йдеться у відео, оприлюдненому ССО "Азов".

Спочатку аеророзвідка виявляє прихований в хащах російський танк, після чого відбувається стратегічне планування та виїзд бойової групи на місце розташування під прикриттям ночі.

"Запальний ентузіазм воїнів, помножений на чітку організацію дій і Т-64 у "нашій кишені". Операція зі "звільнення" російської техніки від окупантів пройшла успішно", – йдеться у поясненні до відео.

7 липня Сили спецоперацій розповіли подробиці висадки на Зміїний.

У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових.

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