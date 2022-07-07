Усі повернулись на базу неушкодженими. Сили спецоперацій розповіли подробиці висадки на Зміїний

Про це повідомляє пресслужба Сил спецоперацій.

Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського центру СпП ім Кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін.

Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Після виходу на плато острова група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова.

"В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.

Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України", - зазначають у ССО.

Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.

30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".

4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.

Сьогодні стало відомо, що українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор.

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