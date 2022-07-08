Відео з'явилося на ютуб-канал ССО "Азов".

"В цьому відео показані кадри жорстких боїв проти ворога на передовій. Бійці ССО "Азов" сміливо захищають неньку Україну і не дають окупантами просуватися вперед. Наша готовність ризикувати власним життям і захищати своїх людей підсилена безмежною люттю до ворога та жагою до злісної помсти. Біжіть, русня, навсібіч, та ми вас наздоженемо!" - прокоментували відео.

Довідково. ССО "Азов" - окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.

10 березня спільно з 72-ю бригадою ЗСУ в околицях Броварів біля села Скибин влаштували засідку та розгромили колону БТГр 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Перехоплені переговори російських офіцерів засвідчили, що ЗС РФ втратили майже цілий полк, а його командира, полковника Андрія Захарова, було вбито. Також було знищено 5 танків та захоплена ворожа документація, зокрема, список особового складу 2-го танкового взводу 3-ї танкової роти 1-го танкового батальйону в/ч 93992.

Внаслідок значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом із БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені припинити просування в бік Києва та відступити.