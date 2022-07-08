Воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами
Українські захисники із Сили спеціальних операцій ЗСУ "Азов" поділилися відео боїв з російськими загарбниками нашій землі
Відео з'явилося на ютуб-канал ССО "Азов".
"В цьому відео показані кадри жорстких боїв проти ворога на передовій. Бійці ССО "Азов" сміливо захищають неньку Україну і не дають окупантами просуватися вперед. Наша готовність ризикувати власним життям і захищати своїх людей підсилена безмежною люттю до ворога та жагою до злісної помсти. Біжіть, русня, навсібіч, та ми вас наздоженемо!" - прокоментували відео.
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