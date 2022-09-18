Про це повідомили на сайті конкурсу.

Дмитро Козацький здобув 1 місце в категоріях Редакція/Преса/Війна/Конфлікт і 1-ше - у категоріях Редакція/Преса/Фоторепортаж/Оповідання.

Також його роботи увійшли до ТОП-5 із тих, що обрали журі Сюсінь Чжао та Михайло Заяковський.

"Я думаю, що світ затамував подих, коли росіяни нещадно атакували металургійний комбінат "Азовсталь", останню опору зруйнованого Маріуполя. Це есе вимагало великої мужності, і воно демонструє велику мужність перед обличчям війни", - наголосив Михайло Заяковський.

На сайті премії нагадали, що Дмитро Козацький зробив ці світлини на Азовсталі - комбінаті, який "був опорним пунктом і слугував притулком для тисяч людей, коли Маріуполь блокувала та знищувала російська армія навесні 2022 року".

"Тижнями люди сиділи там навіть без ліків. Хто з цих людей живий, невідомо – усі, включно з фотографом, потрапили у полон. Гуманітарні організації не мають доступу до них. 29 липня 2022 року в Оленівці на підконтрольній Росії території сталася жахлива різанина, вибухи забрали життя понад 50 військовополонених", - зауважили в International Photography Awards.

10 вересня полонений боєць "Азову" Дмитро Козацький здобув золото та срібло на фотовиставці в Парижі за серію фото з Азовсталі The Light will win.

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