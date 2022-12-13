Про це він сказав в етері телемарафону.

"Ми в курсі, що там відбувається. Дійсно сьогодні там були навчання. Ми були повідомлені про те, що вони там будуть відбуватись. І це для нас не є раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій: якщо РФ спільно з білорусами будуть здійснювати ті чи інші акти агресії", - сказав Данілов.

Водночас він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.

"Вони знають, чим це для них може закінчитись, вони бачать на прикладі РФ скільки росіян - тисячами - ми пакуємо кожного тижня, щоб їх ховали на своїй території. Деяких вони взагалі не забирають", - додав Данілов.

Секретар РНБО також сказав, відповідаючи на запитання щодо пропозиції Президента України щодо виведення військ РФ із України на Різдво, що не слід цього чекати.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть... Але ми змусимо ворога залишити всю нашу територію, включаючи Крим", - наголосив Данілов.

13 грудня стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що здатність РФ розпочати "великий наступ" може бути відновлена до кінця січня або лютого.

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