"Сподіваються просунутися глибше": Кулеба припустив, що РФ відновить сили для великого наступу в січні-лютому
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що здатність РФ розпочати "великий наступ" може бути відновлена до кінця січня або лютого
Про це передає видання CNN з посиланням на заяву Дмитра Кулеби.
Він спрогнозував, що РФ прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні можливості у зазначений період.
"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", – додав він.
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"Вони точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії й просунутися глибше в Україну", – сказав дипломат.
Кулеба пояснив свою точку зору "призовом, який вони оголосили, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння".
"Ми робимо все, щоб не допустити цього. І я переконаний, що ми досягнемо успіху, а вони не зможуть просунутись далі в Україні", - сказав Кулеба.
Він також наголосив, що амбітні воєнні цілі Москви не змінилися з 24 лютого. Тож український міністр закликав західних партнерів не слухати "порожні заяви" Кремля.
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