Про це передає видання CNN з посиланням на заяву Дмитра Кулеби.

Він спрогнозував, що РФ прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні можливості у зазначений період.

"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", – додав він.

Читайте також: Якісного війська у росіян не залишилось, і вони м'ясом намагаються зупинити технологічний наступ ЗСУ, - політичний експерт Цибулько

"Вони точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії й просунутися глибше в Україну", – сказав дипломат.

Кулеба пояснив свою точку зору "призовом, який вони оголосили, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння".

"Ми робимо все, щоб не допустити цього. І я переконаний, що ми досягнемо успіху, а вони не зможуть просунутись далі в Україні", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що амбітні воєнні цілі Москви не змінилися з 24 лютого. Тож український міністр закликав західних партнерів не слухати "порожні заяви" Кремля.

13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

З початку повномасштабної війни проти України, росіяни втратили 95 260 осіб загиблими, 2966 танків, 281 літак та 264 гелікоптери

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb