Втрати РФ у війні проти України перевищили 95 тис. осіб загиблими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни проти України, росіяни втратили 95 260 осіб загиблими, 2966 танків, 281 літак та 264 гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 грудня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 95260 (+500 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2966 (+0) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2)
артилерійських систем – 1931 (+2)
РСЗВ - 404 (+7)
засоби ППО ‒ 211 (+0)
літаків – 281 (+0)
гелікоптерів – 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
крилаті ракети ‒ 592 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5)
спеціальна техніка ‒ 170 (+1)
- 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.
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