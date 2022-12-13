Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ виявилися здібними учнями, зараз хлопці вивчають всі типи зброї 3-4 покоління. Західна практика не передбачала такої швидкості освоєння озброєння. Весь час наголошую, що ЗСУ - це два дипломи про вищу освіту у солдата, а російське військо - це дві ходки у тюрму. Своєю панічною поведінкою Росія визнала поразку у технологічному змаганні", - зазначив Цибулько.

За словами експерта, Росія весь час рекламувала свою зброю, що російська зброя найкраща у світі.

"Але ЗСУ успішно нищать російську зброю. Україна зараз отримує сучасне озброєння. У Росії вже розуміють, що співвідношення втрат 1 до 10 - це тільки початок, може бути 1 до 25. Якісного війська у росіян не залишилось, і вони м'ясом намагаються зупинити технологічний наступ ЗСУ", - підкреслив Цибулько.

13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

З початку повномасштабної війни проти України, росіяни втратили 95 260 осіб загиблими, 2966 танків, 281 літак та 264 гелікоптери

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