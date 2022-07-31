Багато людей не хочуть евакуюватися з Донеччини, - волонтер
У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається
Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер з Донецької області Сергій Наконечний.
"Загалом евакуація важлива і потрібна, тому російські окупаційні війська завдають ударів по інфраструктурним об'єктам і постійно виникають проблеми. Останній приклад - був обстріляний водогін і зараз місцева та обласна влада намагається робити якісь кроки для покращення ситуації", - сказав він.
За словами волонтера, поки немає ясності про те, наскільки буде обов'язковою евакуація з Донецької області.
"Я думаю, що буде пропрацьовуватися з громадськістю інструменти, щоб зробити евакуацію максимально комфортною і зрозумілою для всіх людей", - зазначив Наконечний.
Він розповів про обстановку у містах регіону.
"Якщо ми говоримо про Бахмут - я б рекомендував кожній людині з міста евакуюватися, тому що бої підходять достатньо близько, є висока загроза для всього населення. Ворог використовує невибіркову зброю і руйнує все, що може. Якщо говорити про Краматорськ чи Покровськ - то тут ситуація зовсім інша", - сказав волонтер.
Наконечний зазначив, що у цих містах також немає газопостачання.
"Але місцева влада досить непогано виконує свої функції. Міста забезпечені водою, електроенергією, працюють ринки, працюють супермаркети, магазини, кафе. У більшості міст немає бажання евакуюватися. Люди не хочуть виїжджати, дуже багато хто повертається", - підсумував він.
- 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе