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Головна війна з Росією Багато людей не хочуть евакуюватися з Донеччини, - волонтер
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Багато людей не хочуть евакуюватися з Донеччини, - волонтер

31 липня, 2022 неділя
16:15
війна з Росією евакуація

У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається

Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер з Донецької області Сергій Наконечний.

"Загалом евакуація важлива і потрібна, тому російські окупаційні війська завдають ударів по інфраструктурним об'єктам і постійно виникають проблеми. Останній приклад - був обстріляний водогін і зараз місцева та обласна влада намагається робити якісь кроки для покращення ситуації", - сказав він.

За словами волонтера, поки немає ясності про те, наскільки буде обов'язковою евакуація з Донецької області.

"Я думаю, що буде пропрацьовуватися з громадськістю інструменти, щоб зробити евакуацію максимально комфортною і зрозумілою для всіх людей", - зазначив Наконечний.

Він розповів про обстановку у містах регіону.

"Якщо ми говоримо про Бахмут - я б рекомендував кожній людині з міста евакуюватися, тому що бої підходять достатньо близько, є висока загроза для всього населення. Ворог використовує невибіркову зброю і руйнує все, що може. Якщо говорити про Краматорськ чи Покровськ - то тут ситуація зовсім інша", - сказав волонтер.

Наконечний зазначив, що у цих містах також немає газопостачання.

"Але місцева влада досить непогано виконує свої функції. Міста забезпечені водою, електроенергією, працюють ринки, працюють супермаркети, магазини, кафе. У більшості міст немає бажання евакуюватися. Люди не хочуть виїжджати, дуже багато хто повертається", - підсумував він.

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Донеччина
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